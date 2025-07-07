Один человек погиб в результате аварии на юго-востоке столицы

В результате ночной аварии на юго-востоке Москвы скончался один человек. Об этом в понедельник, 7 июля, сообщили в Госавтоинспекции города.
Трагедия произошла на 12 километре внешней стороны МКАД. Водитель автобуса «МАН» наехал на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном для этого месте.
После этого на скончавшегося также совершил наезд автомобиль «ГАЗель». Из-за полученных травм мужчина умер на месте.
— По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, — уточнили в ведомстве.
24 июня водитель насмерть сбил пожилую женщину возле дома на улице Яна Райниса на северо-западе Москвы и скрылся с места происшествия.
Ранее женщина за рулем автомобиля «Сузуки» сбила четырехлетнюю девочку, которая переезжала на самокате пешеходный переход без светофора на улице Маршала Савицкого в Новой Москве. Пострадавшего ребенка госпитализировали.