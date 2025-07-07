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Один человек погиб в результате аварии на юго-востоке столицы

В результате ночной аварии на юго-востоке Москвы скончался один человек. Об этом в понедельник, 7 июля, сообщили в Госавтоинспекции города.

В результате ночной аварии на юго-востоке Москвы скончался один человек. Об этом в понедельник, 7 июля, сообщили в Госавтоинспекции города.

Трагедия произошла на 12 километре внешней стороны МКАД. Водитель автобуса «МАН» наехал на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном для этого месте.

После этого на скончавшегося также совершил наезд автомобиль «ГАЗель». Из-за полученных травм мужчина умер на месте.

— По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, — уточнили в ведомстве.

24 июня водитель насмерть сбил пожилую женщину возле дома на улице Яна Райниса на северо-западе Москвы и скрылся с места происшествия.

Ранее женщина за рулем автомобиля «Сузуки» сбила четырехлетнюю девочку, которая переезжала на самокате пешеходный переход без светофора на улице Маршала Савицкого в Новой Москве. Пострадавшего ребенка госпитализировали.