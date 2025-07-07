В Самаре перед судом предстанет героиновый «закладчик»

Выяснилось, что ранее судимый за кражу самарец откликнулся в интернете на объявление о быстром заработке путем распространения наркотиков. По заданию «куратора» он забирал из тайников партии запрещенных веществ, после чего расфасовывал их на более мелкие свертки для продажи на территории региона и фотографировал места «закладок».