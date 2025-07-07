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Из-за атак ВСУ приостановлено Ж/Д сообщение в Воронежской области

Минувшей ночью ПВО сбили минимум восемь дронов ВСУ над Воронежской областью. Из-за падения обломков БПЛА были задержаны железнодорожные поезда, сообщил глава региона Александр Гусев.

Несколько поездов были задержаны.

Минувшей ночью ПВО сбили минимум восемь дронов ВСУ над Воронежской областью. Из-за падения обломков БПЛА были задержаны железнодорожные поезда, сообщил глава региона Александр Гусев.

«В одном из муниципалитетов на юге области из-за падения обломков БПЛА на железнодорожные пути были на короткое время задержаны несколько поездов», — написал Гусев. По его данным, ж/д сообщение восстановлено, однако опасность БПЛА сохраняется.

Всего за ночь Киев пустил 91 дрон на регионы РФ. Большинство из них атаковали Белгородскую область. Информацию об этом сообщили в Минобороны России.

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