Из-за атак ВСУ приостановлено Ж/Д сообщение в Воронежской области

Несколько поездов были задержаны.
Минувшей ночью ПВО сбили минимум восемь дронов ВСУ над Воронежской областью. Из-за падения обломков БПЛА были задержаны железнодорожные поезда, сообщил глава региона Александр Гусев.
«В одном из муниципалитетов на юге области из-за падения обломков БПЛА на железнодорожные пути были на короткое время задержаны несколько поездов», — написал Гусев. По его данным, ж/д сообщение восстановлено, однако опасность БПЛА сохраняется.
Всего за ночь Киев пустил 91 дрон на регионы РФ. Большинство из них атаковали Белгородскую область. Информацию об этом сообщили в Минобороны России.