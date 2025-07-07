«Юг» против «севера»: В Кемерове осудили ОПГ, пытавшуюся «утопить» Кузбасс в наркотиках

Участники поделили Кемеровскую область на «север» и «юг» для организации сбыта наркотиков. В состав сообщества входили как мужчины, так и женщины — они выполняли разные функции: от курьеров до кураторов и техспециалистов. Распространение запрещённых веществ, преимущественно синтетического происхождения, осуществлялось дистанционно — через Интернет и тайники, без личных встреч с покупателями. Благодаря работе правоохранительных органов удалось изъять из незаконного оборота 450 граммов мефедрона и не менее полутора килограммов α-ПВП.