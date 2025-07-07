В Самарской области суд оштрафовал 30-летнего мужчин за езду пьяным

Суд вынес обвинительный приговор 30-летнему жителю Самарской области, который снова сел за руль, будучи лишённым прав.
В конце декабря 2024 года инспекторы ГИБДД остановили на улице Центральной в посёлке Дубовый Гай автомобиль LADA Priora. Водитель вёл себя нервно, не показал документы и отказался от медосвидетельствования. Полицейские отстранили его от управления и доставили в отдел.
Выяснилось, что в августе 2023 года этого же мужчину уже штрафовали на 30 тысяч рублей и лишали прав на 1,5 года за пьяную езду. Однако он снова сел за руль, нарушив запрет.
На этот раз суд оштрафовал его на 250 тысяч рублей и снова лишил прав на 1,5 года. Приговор уже вступил в силу.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.