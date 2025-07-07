Жителям Уфы напомнили о временном отключении водоснабжения

Коммунальные службы Уфы предупредили о запланированных ремонтных работах, которые потребуют временного прекращения подачи воды в нескольких районах.
Так, в Октябрьском районе с 7 июля (11:00) по 8 июля (05:00) будет полностью отключено водоснабжение в домах по улицам А. Королева, Ю. Гагарина и Жукова. На следующий день, с 8 июля (10:30) по 9 июля (09:30), холодную воду отключат на проспекте Октября и прилегающих улицах.
В Калининском районе 9 июля с 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах на Интернациональной и Первомайской улицах. На следующий день, 10 июля с 10:00 до 18:00, отключение коснётся зданий на Вологодской, Орджоникидзе и Лермонтова.
Коммунальщики приносят извинения за временные неудобства и просят жителей запастись водой на период проведения работ.
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