Жителям Уфы напомнили о временном отключении водоснабжения

Так, в Октябрьском районе с 7 июля (11:00) по 8 июля (05:00) будет полностью отключено водоснабжение в домах по улицам А. Королева, Ю. Гагарина и Жукова. На следующий день, с 8 июля (10:30) по 9 июля (09:30), холодную воду отключат на проспекте Октября и прилегающих улицах.