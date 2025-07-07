NYP: 11 детей пропали без вести в детском лагере во время наводнения в США

Одиннадцать девочек и вожатый пропали без вести в детском лагере «Мистик» в Техасе во время наводнения, среди них дочь известного футбольного тренера Университета Тринити Уэйда Лайтала, пишет New York Post.
«Прошу во всех молитвах о чуде для моей маленькой девочки Келлиэнн», — написал Лайтал в своих социальных сетях.
Уточняется, что потоки воды обрушились на деревянные домики, в которых жили дети.
По данным шерифа округа Керр Ларри Лейта, сейчас детей ищут 400 человек из 20 разных служб экстренного реагирования.
Напомним, по данным метеорологической службы США, на штат Техас обрушилось внезапное наводнение. В округе Керр введен режим бедствия. На данный момент известно о 80 погибших, 850 человек удалось спасти.