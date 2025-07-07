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В Хабаровске нашли тело утонувшей 12-летней девочки

Школьница пропала во время купания на Богачёва, тело обнаружили на другом берегу.

В Хабаровске завершились поиски 12-летней девочки, которая утонула в районе улицы Богачёва в субботу, сообщает телеграм-канал Amur Mash.

Как сообщили в телеграм-канале МЧС Хабаровского края, школьница пришла к воде с подругой. Обе зашли в воду, но не справились с течением. Одну из них удалось спасти очевидцу, вторую унесло сильным потоком.

В течение двух суток водолазы обследовали около 800 квадратных метров дна, береговую линию, акваторию и зону у места отдыха «Дельфин». Также проводился осмотр на катерах вдоль берега от Богачёва вниз по течению — всего около 5 километров.

Сегодня тело ребёнка обнаружил рыбак у берега в районе улицы Тихоокеанской — на другом конце города. Родные опознали погибшую.