В Хабаровске нашли тело утонувшей 12-летней девочки

В Хабаровске завершились поиски 12-летней девочки, которая утонула в районе улицы Богачёва в субботу, сообщает телеграм-канал Amur Mash.
Как сообщили в телеграм-канале МЧС Хабаровского края, школьница пришла к воде с подругой. Обе зашли в воду, но не справились с течением. Одну из них удалось спасти очевидцу, вторую унесло сильным потоком.
В течение двух суток водолазы обследовали около 800 квадратных метров дна, береговую линию, акваторию и зону у места отдыха «Дельфин». Также проводился осмотр на катерах вдоль берега от Богачёва вниз по течению — всего около 5 километров.
Сегодня тело ребёнка обнаружил рыбак у берега в районе улицы Тихоокеанской — на другом конце города. Родные опознали погибшую.