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Серьезное ДТП произошло в Челябинске: среди шести пострадавших двое детей

Серьезное ДТП произошло в Челябинске — среди шести пострадавших двое детей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Тракторозаводском районе.

Все произошло утром 7 июля. Около дома 69 по улице Линейная столкнулись Renault Logan и Skoda Rapid, которыми управляли 38-летний мужчина и 28-летняя женщина соответственно.

После удара автомобили продолжили движение, выехали за пределы проезжей части.

В результате телесные повреждения получили водитель и два несовершеннолетних пассажира Skoda Rapid — девочка 2025 года рождения и мальчик 2008-го.

Также травмированы три пассажира Renault Logan — женщины 1985, 1986 и 1972 годов рождения. На место происшествия оперативно прибыли экипажи дорожно-патрульной службы, бригады скорой медицинской помощи и сотрудники МЧС. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.