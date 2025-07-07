Серьезное ДТП произошло в Челябинске: среди шести пострадавших двое детей

Также травмированы три пассажира Renault Logan — женщины 1985, 1986 и 1972 годов рождения. На место происшествия оперативно прибыли экипажи дорожно-патрульной службы, бригады скорой медицинской помощи и сотрудники МЧС. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.