На Урале опекуна осудили за истязания пятерых детей

В Свердловской области Белоярский районный суд вынес приговор 43-летней местной жительнице, обвиняемой в истязании детей. Женщина, являясь опекуном пятерых малолетних детей, причиняла им физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев и совершения иных насильственных действий.
По данным следователей, она применяла в воспитании систематические наказания, нанося телесные повреждения, используя малозначительный повод непослушания.
«В качестве наказания она закрывала детей в подвале жилого дома, в том числе на ночь. О происходящем дома рассказывать посторонним не разрешала, угрожая детям. Угрозы дети воспринимали реально», — рассказали подробности в пресс-службе региональной прокуратуры.
О систематических издевательствах в надзорные органы сообщила соседка.
Суд назначил виновной наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. В пользу потерпевших детей взыскана компенсация морального вреда в общей сумме 300 тысяч рублей.
Опекунство осужденной в отношении детей прекращено.