Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Урале опекуна осудили за истязания пятерых детей

Женщина оскорбляла, наказывала и била опекаемых детей по малозначительным поводам.

В Свердловской области Белоярский районный суд вынес приговор 43-летней местной жительнице, обвиняемой в истязании детей. Женщина, являясь опекуном пятерых малолетних детей, причиняла им физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев и совершения иных насильственных действий.

По данным следователей, она применяла в воспитании систематические наказания, нанося телесные повреждения, используя малозначительный повод непослушания.

«В качестве наказания она закрывала детей в подвале жилого дома, в том числе на ночь. О происходящем дома рассказывать посторонним не разрешала, угрожая детям. Угрозы дети воспринимали реально», — рассказали подробности в пресс-службе региональной прокуратуры.

О систематических издевательствах в надзорные органы сообщила соседка.

Суд назначил виновной наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. В пользу потерпевших детей взыскана компенсация морального вреда в общей сумме 300 тысяч рублей.

Опекунство осужденной в отношении детей прекращено.