На Урале опекуна осудили за истязания пятерых детей

«В качестве наказания она закрывала детей в подвале жилого дома, в том числе на ночь. О происходящем дома рассказывать посторонним не разрешала, угрожая детям. Угрозы дети воспринимали реально», — рассказали подробности в пресс-службе региональной прокуратуры.