В Приморье подросток выстрелил в глаз 13-летнему мальчику

ВЛАДИВОСТОК, 7 июл — РИА Новости. Обстоятельства инцидента с участием несовершеннолетних в приморской Находке, где один из них выстрелил в глаз другому, устанавливаются, сообщает УМВД России по региону.
По предварительным данным, в дежурную часть городского отдела полиции поступило сообщение от 38-летнего местного жителя о том, что неизвестный подросток на парковке около здания причинил телесные повреждения его сыну.
«В Находке полиция устанавливает обстоятельства инцидента с участием несовершеннолетних… Неизвестный подросток… выстрелил в глаз из предмета, конструктивно схожего с пистолетом, в его 13-летнего сына», — говорится в сообщении.
Сообщается, что в настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления обстоятельств инцидента и личности подростка, причинившего телесные повреждения потерпевшему. Проводится проверка и устанавливается степень тяжести вреда здоровью несовершеннолетнего.
Как сообщает прокуратура Приморья, пострадавший ребенок госпитализирован, ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле.