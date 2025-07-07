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В Приморье подросток выстрелил в глаз 13-летнему мальчику

В Находке подросток на парковке выстрелил в глаз 13-летнему мальчику.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 7 июл — РИА Новости. Обстоятельства инцидента с участием несовершеннолетних в приморской Находке, где один из них выстрелил в глаз другому, устанавливаются, сообщает УМВД России по региону.

По предварительным данным, в дежурную часть городского отдела полиции поступило сообщение от 38-летнего местного жителя о том, что неизвестный подросток на парковке около здания причинил телесные повреждения его сыну.

«В Находке полиция устанавливает обстоятельства инцидента с участием несовершеннолетних… Неизвестный подросток… выстрелил в глаз из предмета, конструктивно схожего с пистолетом, в его 13-летнего сына», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления обстоятельств инцидента и личности подростка, причинившего телесные повреждения потерпевшему. Проводится проверка и устанавливается степень тяжести вреда здоровью несовершеннолетнего.

Как сообщает прокуратура Приморья, пострадавший ребенок госпитализирован, ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле.