Мать бойца СВО скончалась после отказов в госпитализации в российском регионе

В Волгоградской области скончалась мать участника СВО, которой ранее отказали в стационарном лечении. Об этом заявила порталу V1.RU ее невестка.
По словам родственницы, она доставила 60-летнюю свекровь в центральную районную больницу Михайловского района в практически бессознательном состоянии, однако медицинские работники отправили пациентку домой.
Собеседница издания пояснила, что 29 апреля 2025 года у женщины резко ухудшилось самочувствие, была вызвана неотложка. В госпитализации отказали, ограничившись рекомендациями по медикаментозной терапии и направлением к терапевту.
Через несколько дней состояние больной обострилось, и невестка самостоятельно транспортировала ее в медучреждение.
«После осмотра и опроса нам так же отказали в госпитализации, ссылаясь на то, что нет показаний», — пояснила женщина.
Удалось добиться госпитализации лишь когда пациентка, не выдержав, начала кричать и умолять врача о помощи. Это произошло 4 мая 2025 года. Спустя несколько суток женщина умерла.
Официальной причиной смерти назван отек головного мозга продолжительностью свыше 24 часов на фоне диабета второго типа с сопутствующими осложнениями. Родственница убеждена, что свекровь можно было спасти при своевременной госпитализации. Медицинское учреждение проводит внутреннее расследование.
В районной прокуратуре уточнили, что в настоящее время отсутствуют основания для принятия мер.
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