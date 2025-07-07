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Омичка смогла отсудить у соседей почти миллион за пожар и порчу имущества

Инцидент произошел в центральном округе Омска.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Омске завершился резонансный судебный процесс. Омичка смогла отсудить у соседей 960 тысяч рублей в качестве компенсации за материальный ущерб, причиненный пожаром.

Инцидент произошел в центральном округе Омска, где ночью загорелась хозяйственная постройка, принадлежавшая соседям. Пламя перекинулось на дом женщины, повредив кровлю, северную стену, окна, вентиляционные выходы и стабилизатор для отопления котла. По результатам экспертизы, причиной пожара стало короткое замыкание в электросети деревянной постройки, использовавшейся для хранения угля.

Пострадавшая подала иск в суд, требуя возместить убытки. Суд удовлетворил ее требования, обязав соседей выплатить 960 000 рублей, включая судебные издержки. После ряда ограничений, в том числе и арест автомобиля, соседи полностью погасили долг и исполнительное производство было прекращено.

Ранее мы писали, что водитель большегруза предстанет перед судом за смертельное ДТП под Омском.