Омичка смогла отсудить у соседей почти миллион за пожар и порчу имущества

Инцидент произошел в центральном округе Омска, где ночью загорелась хозяйственная постройка, принадлежавшая соседям. Пламя перекинулось на дом женщины, повредив кровлю, северную стену, окна, вентиляционные выходы и стабилизатор для отопления котла. По результатам экспертизы, причиной пожара стало короткое замыкание в электросети деревянной постройки, использовавшейся для хранения угля.