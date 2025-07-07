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Богомаз: женщина из Брянской области пострадала из-за дронов-камикадзе ВСУ

Украинские войска атаковали село Каменский Хутор.

Источник: Аргументы и факты

Женщина из села Каменский Хутор Брянской области получила ранения в результате украинской атаки с помощью дронов-камикадзе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

Местную жительницу доставили в больницу и оказали ей всю необходимую медпомощь, уточнил глава региона, пожелав пострадавшей скорейшего выздоровления.

«Враг подло и бесчеловечно атакует наше приграничье, совершая варварские действия против мирных граждан. Будьте осторожны и бдительны!» — обратился Богомаз к жителям Брянской области.

Отметим, по сообщению Минобороны России, минувшей ночью, на 7 июля, силы противовоздушной обороны (ПВО) страны сбили в Брянской области восемь украинских беспилотников.