В Индии насильно выданная замуж женщина наняла киллеров для расправы над мужем

Полиция задержала двух исполнителей преступления, а также саму Деви. Супруга убитого при допросе давала противоречивые показания, а затем вовсе попыталась сбежать. Тогда же выяснилось, что она регулярно общалась с дядей, который контактировал с киллерами. Несостоявшуюся супругу арестовали, а её родственника разыскивают.