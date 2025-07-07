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Тело экс-директора красноярского зоопарка обнаружили в Енисее

Под причалом в Дивногорске обнаружили тело экс-директора парка флоры и фауны «Роев ручей» Красноярска. Об этом в понедельник, 7 июля, сообщили в экстренных службах.

Под причалом в Дивногорске обнаружили тело экс-директора парка флоры и фауны «Роев ручей» Красноярска. Об этом в понедельник, 7 июля, сообщили в экстренных службах.

— Андрея Горбаня обнаружили в Енисее рядом с частным причалом, — добавили там.

По предварительным данным, мужчина катался с товарищами на катере. После прогулки по реке он возвращался на берег один.

Тело Горбаня нашли в Енисее утром в воскресенье, 6 июля. Каких-либо повреждений сотрудники правоохранительных органов не зафиксировали. Следователи разбираются в причинах произошедшего.

Мужчина был руководителем парка флоры и фауны порядка десяти лет. С поста ушел в 2023 году, уточнили в ТАСС.

12 июня актер Сергей Тоичкин утонул в Кенском пруду в Завьяловском районе Удмуртии. Тело 38-летнего артиста было обнаружено вечером того же дня, а извлечено водолазами позже — примерно в половине третьего 13 июня.