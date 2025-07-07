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Bloomberg: фото с саммита БРИКС отличается от хаоса на G20

Совместная фотография лидеров БРИКС стала символом организованности и уважения к протоколу: никто из участников не опоздал и не пропустил фотосессию. Внимание на важную деталь, отличающую саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро от аналогичных встреч G20, обратило западное издание Bloomberg.

На саммите в Рио-де-Жанейро была принята итоговая декларация.

Совместная фотография лидеров БРИКС стала символом организованности и уважения к протоколу: никто из участников не опоздал и не пропустил фотосессию. Внимание на важную деталь, отличающую саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро от аналогичных встреч G20, обратило западное издание Bloomberg.

«В отличие от саммита G20, никто не опоздал и не пропустил общую фотосессию Это полностью контрастирует с хаотичной общей фотографией с саммита G20, сделанной на том же самом месте», — пишет Bloomberg. На прошлых фото отсутствовали ключевые мировые лидеры — президент США Джо Байден, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Эксперты отмечают, что слаженное поведение делегаций БРИКС подчеркивает их единство и демонстрирует готовность к конструктивному диалогу.

С 2024 года в состав БРИКС вошли Египет, ОАЭ, Эфиопия и Иран, а с января 2025 года — Индонезия. Это расширение значительно увеличило влияние объединения на мировой арене. Помимо стран-участниц, в статусе партнеров с БРИКС сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам. На саммите в Рио-де-Жанейро была принята итоговая декларация. Лидеры БРИКС осудили удары по Ирану, поддержали управление сектором Газа палестинскими властями и выразили обеспокоенность атаками на железнодорожную инфраструктуру в России. Кроме того, участники выразили надежду на мирное урегулирование конфликта на Украине.

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