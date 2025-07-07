Bloomberg: фото с саммита БРИКС отличается от хаоса на G20

С 2024 года в состав БРИКС вошли Египет, ОАЭ, Эфиопия и Иран, а с января 2025 года — Индонезия. Это расширение значительно увеличило влияние объединения на мировой арене. Помимо стран-участниц, в статусе партнеров с БРИКС сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам. На саммите в Рио-де-Жанейро была принята итоговая декларация. Лидеры БРИКС осудили удары по Ирану, поддержали управление сектором Газа палестинскими властями и выразили обеспокоенность атаками на железнодорожную инфраструктуру в России. Кроме того, участники выразили надежду на мирное урегулирование конфликта на Украине.