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Трамп заявил, что планирует поехать в Техас из-за «100-летней катастрофы»

В Техасе в результате наводнения погибли 80 человек.

Президент США Дональд Трамп планирует в ближайшее время посетить Техас, наводнение в штате он назвал «100-летней катастрофой», передает New York Post.

«Это столетняя катастрофа, на это так ужасно смотреть», — заявил он журналистам.

По его словам, он хотел отправиться в округ Керр уже сегодня, но решил, что помешает экстренным службам заниматься своей работой, поэтому его поездка может состояться в пятницу — 11 июля.

Напомним, по данным метеорологической службы США, на штат Техас обрушилось внезапное наводнение. В округе Керр введен режим бедствия. На данный момент известно о 80 погибших, 850 человек удалось спасти. Кроме того, спасатели продолжают поиски 11 девочек и вожатого, которые пропали без вести в лагере «Мистик».

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