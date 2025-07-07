Трамп заявил, что планирует поехать в Техас из-за «100-летней катастрофы»

Президент США Дональд Трамп планирует в ближайшее время посетить Техас, наводнение в штате он назвал «100-летней катастрофой», передает New York Post.
«Это столетняя катастрофа, на это так ужасно смотреть», — заявил он журналистам.
По его словам, он хотел отправиться в округ Керр уже сегодня, но решил, что помешает экстренным службам заниматься своей работой, поэтому его поездка может состояться в пятницу — 11 июля.
Напомним, по данным метеорологической службы США, на штат Техас обрушилось внезапное наводнение. В округе Керр введен режим бедствия. На данный момент известно о 80 погибших, 850 человек удалось спасти. Кроме того, спасатели продолжают поиски 11 девочек и вожатого, которые пропали без вести в лагере «Мистик».