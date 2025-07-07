Женщину признали виновной в отравлении родственников ядовитыми грибами

Австралийка Эрин Паттерсон признана виновной в убийстве родственников обедом, в который были подмешаны ядовитые грибы. Присяжные австралийского штата Виктория признали виновной 50-летнюю женщину, которая приготовила отравленный пирог с говядиной, в результате чего погибли трое родственников ее мужа.
Присяжные признали Эрин Паттерсон виновной в убийстве трех родственников и попытке покушения на жизнь четвертого с помощью смертоносного ланча из говядины по-веллингтонски почти два года назад, пишет The Guardian.
Когда началась 11-я неделя судебного процесса, присяжные Верховного суда штата Виктория признали Паттерсон виновной в убийстве родителей ее бывшего мужа, Дона и Гейл Паттерсон, и его тети, Хизер Уилкинсон. Присяжные в составе 12 человек также признали Паттерсон виновной в покушении на убийство мужа Хизер, Иэна Уилкинсона, который пережил обед, проведя несколько недель в больнице.
Пока зачитывались приговоры, Паттерсон не отрывала взгляда от присяжных. Она спокойно смотрела перед собой. Ни один из членов семей Паттерсонов или Уилкинсонов не присутствовал в суде при оглашении приговора, отмечает The Guardian.
В ноябре 2023 года полиция предъявила Паттерсон обвинение в связи со смертельным обедом, который она устроила в своем доме в Леонгате, в регионе Гиппсленд на юго-востоке штата Виктория, более чем за три месяца до этого, 29 июля.
В ходе судебного разбирательства у всех четырех гостей было диагностировано отравление мухоморами, вызванное употреблением ядовитых шляпочных грибов.
Гейл Паттерсон и Хизер Уилкинсон скончались 4 августа. Дон Паттерсон скончался на следующий день, 5 августа. Иэн Уилкинсон, пастор баптистской церкви в Корумбурре, выздоровел и был выписан из больницы в реабилитационное отделение в сентябре 2023 года.
Прокурор Нанетт Роджерс утверждала, что Эрин Паттерсон пригласила четырех пожилых гостей к себе домой под «предлогом» того, что у нее рак и ей нужен совет о том, как сообщить эту новость своим детям.
Бывший муж Паттерсон, Саймон, также был приглашен на обед, но отменил его накануне, отправив сообщение, в котором говорилось, что он чувствует себя «слишком неуютно», чтобы присутствовать на нем. Обвинение не указало мотив.
Адвокат подсудимой Колин Мэнди заявил суду, что инцидент был «трагедией и ужасным несчастным случаем». Он сказал, что его клиентка никогда не намеревалась причинить вред своим гостям.
Мэнди рассказал суду, что Паттерсон запаниковала и солгала полиции о том, что никогда не собирала грибы и у нее не было сушилки для продуктов, потому что после обеда она была подавлена.
Защита согласилась, что это не оспаривается, что у Паттерсон никогда не диагностировали рак.
Присяжные, состоящие из семи мужчин и пяти женщин, приступили к заседанию 30 июня и должны были вынести единогласные вердикты по всем четырем пунктам обвинения.
Судья, председательствовавший на судебном процессе в судах Латроб-Вэлли в Моруэлле, на протяжении всего процесса неоднократно высказывался по поводу необычайного освещения этого дела в средствах массовой информации. В своих последних указаниях присяжным он призвал их продолжать игнорировать это освещение при вынесении вердиктов.
«Это дело привлекло беспрецедентное внимание средств массовой информации и вызвало широкий общественный резонанс, — сказал судья. — Если что-то из этого достигнет ваших глаз или ушей, или произойдет это в ближайшие дни или во время ваших обсуждений, вы должны быть особенно осторожны, чтобы это никоим образом не повлияло на вас».
Он подчеркнул присяжным, что они не должны «гадать» о том, что означают показания, заслушанные по делу от более чем 50 свидетелей, но могут сделать из них разумные выводы, чтобы вынести вердикт.
«Прежде чем вы сможете вынести обвинительный вердикт, обвинение должно убедить вас в том, что обвиняемая виновна в предъявленных обвинениях. Эрин Паттерсон не обязана ничего доказывать», — сказал судья.
«Обвинению недостаточно доказать, что обвиняемый, вероятно, виновен или может быть признан виновным. Как я уже говорил вам, практически невозможно доказать что-либо с абсолютной уверенностью при восстановлении прошлых событий, и обвинение не обязано это делать. Обоснованное сомнение — это не мнимое или причудливое сомнение или нереалистичная возможность».