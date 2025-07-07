Полицейские оцепляли участок в Тольятти из-за игрушечных пистолета и патронов

Это случилось в воскресенье вечером в Комсомольском районе города. Подробностями поделились представители регионального главка.
Горожане заметили подозрительные предметы, похожие на оружие и боеприпасы, на улице Кошевого. Вызвали правоохранителей. Сотрудники оцепили проблемный участок. Однако поводов для беспокойства по сути не было.
«В ходе проверки установлено, что обнаруженные предметы (игрушки) не представляют опасности для жизни и здоровья людей», — уточнили полицейские.
Ранее в 63-м регионе нашли пропавшую 13-летнюю девочку.
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