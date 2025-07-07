Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полицейские оцепляли участок в Тольятти из-за игрушечных пистолета и патронов

Это случилось в воскресенье вечером в Комсомольском районе города на улице Кошевого.

Это случилось в воскресенье вечером в Комсомольском районе города. Подробностями поделились представители регионального главка.

Горожане заметили подозрительные предметы, похожие на оружие и боеприпасы, на улице Кошевого. Вызвали правоохранителей. Сотрудники оцепили проблемный участок. Однако поводов для беспокойства по сути не было.

«В ходе проверки установлено, что обнаруженные предметы (игрушки) не представляют опасности для жизни и здоровья людей», — уточнили полицейские.

Ранее в 63-м регионе нашли пропавшую 13-летнюю девочку.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.