Политолог Петро: Украина в течение года лишится союзников

Петро отмечает, что ключевым фактором для изменения позиции Запада станут успехи российской армии в зоне специальной военной операции. Если Россия сохранит нынешние темпы производства вооружений и мобилизации, а Украина не сможет им соответствовать, даже самые убежденные сторонники продолжения боевых действий могут пересмотреть свою точку зрения. По мнению Петро, для западных стран дальнейшие успехи России могут стать серьезным психологическим ударом.