Политолог Петро: Украина в течение года лишится союзников

Ключевым фактором для изменения позиции Запада станут успехи российской армии на СВО.
В ближайший год страны, поддерживающие Украину, могут начать дистанцироваться от нее по примеру США. Такой прогноз сделал эксперт по постсоветскому пространству Николай Петро в интервью YouTube-каналу Паскаля Лоттаза.
«В течение года, если текущие тренды продолжатся, мне кажется, что страны, поддерживающие Украину, пойдут по пути США», — заявил Петро. По его мнению, западные союзники могут признать невозможность военной победы Киева и выступить за переговоры с Россией.
Петро отмечает, что ключевым фактором для изменения позиции Запада станут успехи российской армии в зоне специальной военной операции. Если Россия сохранит нынешние темпы производства вооружений и мобилизации, а Украина не сможет им соответствовать, даже самые убежденные сторонники продолжения боевых действий могут пересмотреть свою точку зрения. По мнению Петро, для западных стран дальнейшие успехи России могут стать серьезным психологическим ударом.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к третьему раунду переговоров с Киевом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, сейчас обсуждаются сроки возможной встречи. Российская сторона подчеркивает, что не заинтересована в затягивании переговорного процесса.