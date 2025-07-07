В Тольятти оцепили территорию с опасными предметами, а ими оказались игрушки

В воскресенье, 6 июля, в Комсомольском районе Тольятти правоохранители и оперативные службы работали на месте обнаружения предметов, похожих на боеприпас и оружие. Опасная территория была оцеплена, а всему виной оказались игрушки. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
«В 19:16 во дворе дома на улице Кошевого местные жители нашли подозрительные предметы и обратились в полицию. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, кинологи, экипажи патрульно-постовой службы и Госавтоинспекции», — рассказали в пресс-службе.
Также были вызваны специалисты-взрывотехники. Чтобы не допустить посторонних на опасную территорию, район оцепили. Во время проведенной проверки выяснилось, что найденные предметы являются игрушками и не представляют опасности.