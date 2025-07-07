В Тольятти оцепили территорию с опасными предметами, а ими оказались игрушки

В воскресенье, 6 июля, в Комсомольском районе Тольятти правоохранители и оперативные службы работали на месте обнаружения предметов, похожих на боеприпас и оружие. Опасная территория была оцеплена, а всему виной оказались игрушки. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.