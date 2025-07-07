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В Ташкенте грузовик врезался в остановку и скрылся с места происшествия

Vaib.uz (Узбекистан. 7 июля). Сегодня утром в Ташкенте произошло ЧП: грузовик врезался в автобусную остановку возле торгового центра «Мегапланет». Об этом сообщили в телеграм-канале «Юнусабадцы_24». По информации очевидцев, инцидент случился примерно в 8:44.

Источник: Vaib.Uz

После удара водитель грузовика не стал дожидаться разбирательств и скрылся с места происшествия. В результате аварии конструкция остановки частично разрушилась — упавшее стекло травмировало девушку, которая в этот момент находилась рядом. У неё диагностированы раны на ноге и руке. На место была вызвана скорая помощь, пострадавшую доставили в 7-ю городскую больницу.

Пользователи требуют найти и наказать водителя грузовика, который должен привести в порядок повреждённую остановку и обеспечить компенсацию пострадавшей — как морального, так и материального характера.

Пока официальных комментариев от правоохранительных органов нет. Жители надеются, что виновный будет найден и понесёт ответственность за содеянное.