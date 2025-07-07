В Ташкенте грузовик врезался в остановку и скрылся с места происшествия

После удара водитель грузовика не стал дожидаться разбирательств и скрылся с места происшествия. В результате аварии конструкция остановки частично разрушилась — упавшее стекло травмировало девушку, которая в этот момент находилась рядом. У неё диагностированы раны на ноге и руке. На место была вызвана скорая помощь, пострадавшую доставили в 7-ю городскую больницу.