В Ташкенте грузовик врезался в остановку и скрылся с места происшествия

После удара водитель грузовика не стал дожидаться разбирательств и скрылся с места происшествия. В результате аварии конструкция остановки частично разрушилась — упавшее стекло травмировало девушку, которая в этот момент находилась рядом. У неё диагностированы раны на ноге и руке. На место была вызвана скорая помощь, пострадавшую доставили в 7-ю городскую больницу.
Пользователи требуют найти и наказать водителя грузовика, который должен привести в порядок повреждённую остановку и обеспечить компенсацию пострадавшей — как морального, так и материального характера.
Пока официальных комментариев от правоохранительных органов нет. Жители надеются, что виновный будет найден и понесёт ответственность за содеянное.