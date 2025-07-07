Два человека погибли при пожаре в частном доме в Горячем Ключе

В результате пожара в частном доме на улице Лесной в Горячем Ключе погибли мужчина и женщина. О трагедии рассказали в пресс-службе местной администрации.
Сообщение о возгорании поступило утром в понедельник, 7 июля. К моменту прибытия пожарных расчетов огонь охватил около 70 квадратных метров жилого дома. После ликвидации пожара в здании обнаружили тела двух погибших.
Причины возгорания устанавливаются. На месте работают следователи и эксперты.
«Соблюдайте правила противопожарной безопасности! Берегите себя и близких!» — призвали в администрации Горячего Ключа.
Ранее сообщалось, что в Успенском районе Краснодарского края при пожаре погиб 55-летний мужчина.