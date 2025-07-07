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Два человека погибли при пожаре в частном доме в Горячем Ключе

Пожар в Горячем Ключе унес жизни мужчины и женщины.

Источник: Комсомольская правда

В результате пожара в частном доме на улице Лесной в Горячем Ключе погибли мужчина и женщина. О трагедии рассказали в пресс-службе местной администрации.

Сообщение о возгорании поступило утром в понедельник, 7 июля. К моменту прибытия пожарных расчетов огонь охватил около 70 квадратных метров жилого дома. После ликвидации пожара в здании обнаружили тела двух погибших.

Причины возгорания устанавливаются. На месте работают следователи и эксперты.

«Соблюдайте правила противопожарной безопасности! Берегите себя и близких!» — призвали в администрации Горячего Ключа.

Ранее сообщалось, что в Успенском районе Краснодарского края при пожаре погиб 55-летний мужчина.