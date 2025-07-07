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Водитель Geely вылетел с дороги и опрокинулся в Самарской области утром 7 июля

ДТП с иномаркой произошло в понедельник в Шенталинском районе губернии.

ДТП с иномаркой произошло в понедельник в Шенталинском районе губернии. Потребовалась госпитализация, сообщили в региональном Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.

Сведения об аварии появились 7 июля в 4:17. На 26-м километре проезжей части Урал — Исаклы — Шентала водитель легковушки Geely Emgrand вылетел с дороги и опрокинулся.

После происшествия его отвезли в больницу. Помимо медиков на участке работали правоохранители — организовали проверку — и специалисты 131-й пожарно-спасательной части. Последние отключили аккумулятор машины.

На днях в области произошло страшное ДТП с двумя погибшими в автомобиле BMW.

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