Пропавших девочек не нашли: число жертв катастрофического наводнения превысило 80 человек

Число погибших в результате наводнения в Техасе растет, а поисково-спасательные работы превращаются в суровую восстановительную операцию. По последним данным, погибли 82 человека, а 10 девочек и один вожатый лагеря до сих пор числятся пропавшими без вести.
Жители центрального Техаса в воскресенье провели день молитвы в память по меньшей мере о 82 погибших и десятках пропавших без вести в результате разрушительного наводнения, произошедшего в пятницу, в то время как поисково-спасательная операция по поиску выживших начала превращаться в мрачное мероприятие по извлечению тел.
Родственники продолжали с тревогой ожидать новостей о пропавших без вести 10 девочках и одном вожатом из летнего лагеря на берегу реки Риверсайд, который был затоплен внезапным наводнением на реке Гваделупе, которая поднялась на 8 метров за 45 минут в пятницу утром после проливного предрассветного дождя к северу от Сан-Антонио, пигеи The Guardian.
Шериф округа Керр Ларри Лейта заявил на брифинге в воскресенье днем, что подтверждена гибель 68 человек, в том числе 28 детей, при этом продолжаются поиски пропавших девочек и их консультанта из лагеря Мистик, расположенного вдоль реки.
Губернатор Техаса Грег Эббот сообщил на более раннем брифинге, что в соседних округах подтверждены еще 10 случаев гибели людей. Эббот сказал, что власти продолжают поиски 41 пропавшего без вести человека по всему штату.
«Мы видим, что тела находят повсюду», — сообщил журналистам на брифинге в воскресенье городской управляющий Кервилля Далтон Райс.
Власти сообщили, что было спасено около 850 человек, более 400 человек участвовали в поисково-спасательной операции.
В воскресенье днем жители Кервилля получили на свои телефоны экстренное предупреждение, в котором говорилось: «Высокая вероятность затопления реки в районе Норт-Фолкс-оф-Ривер. Переезжайте на возвышенность».
Продолжавшийся дождь в субботу и в воскресенье утром помешал поисковым усилиям экипажей, использующих лодки, вертолеты и беспилотники. Эббот пообещал, что спасатели останутся на месте происшествия до тех пор, пока не будут найдены все пострадавшие. Он сказал, что проинструктировал спасателей считать, что все пропавшие без вести еще живы.
Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм находилась в Техасе, когда Дональд Трамп объявил в социальных сетях, что он подписал федеральную декларацию о чрезвычайном положении, которая высвободит дополнительные ресурсы для поддержки местных усилий. Трамп также опубликовал письмо, в котором говорилось, что федеральные усилия будут координироваться Бенджамином Эбботом из Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (Fema). В мае исполняющий обязанности администратора этого агентства был уволен после того, как он заявил Конгрессу, что не верит в то, что ликвидация Fema, о которой заявили Трамп и Ноэм, «отвечает наилучшим интересам американского народа».
На вопрос в воскресенье, планирует ли он по-прежнему сворачивать Fema, Трамп ответил репортеру: «Ну, Fema — это то, о чем мы можем поговорить позже, но сейчас они заняты работой».
На пресс-конференции в субботу днем Ноэм выступила в защиту федеральных мер реагирования на стихийное бедствие, пообещав, что «помощь будет оказана». Тем не менее, по-прежнему возникают вопросы о действиях администрации Трампа, которые, по мнению некоторых, могли усугубить серьезность произошедшего.
В частности, резкое сокращение бюджета Национального управления океанических и атмосферных исследований (Noaa) привело к нехватке персонала во многих ключевых подразделениях по прогнозированию погоды, включая отделение Национальной метеорологической службы (NWS) в Остине и Сан-Антонио, пишет The Guardian.
Официальные лица в воскресенье выступили в защиту службы, настаивая на том, что предупреждения о внезапном наводнении были выпущены заранее. Но некоторые жители заявили, что они их не получали, что подтвердил в воскресенье в эфире Fox News вице-губернатор Техаса Дэн Патрик. И первоначальный прогноз NWS предусматривал всего 3−6 дюймов осадков, а не тот сильный ливень, который вызвал смертельное наводнение.
The Washington Post сообщила, что в пятницу утром на холмистую местность Техаса, которая включает в себя Керрвилл и плато Эдвардс, выпало 1,8 трлн галлонов осадков.
Мэтью Стоун, 44 года, из Кервилла, сказал, что полиция стучалась в двери, но на его телефон не поступало никаких предупреждений. «Мы не получали экстренного оповещения. Ничего не было, пока внезапно не возникла непроглядная стена смерти», — говорит Стоун.
Все чаще задаются вопросы о сроках и способах распространения предупреждений об опасности наводнения в округе Керр, при этом сообщения, размещенные в соцсети посреди ночи, вряд ли были замечены теми, кто находится в опасности. Местный чиновник сообщил газете New York Times, что системы экстренного оповещения стоят дорого, и налогоплательщики округа ранее не хотели платить за них.
В других близлежащих городах есть наружные сирены раннего оповещения, которые включаются в случае чрезвычайных ситуаций, угрожающих жизни, таких как наводнение. В пятницу утром в Комфорте, менее чем в 20 милях от Керрвилла, завыли аварийные сирены, предупреждая жителей об эвакуации из-за повышения уровня воды в реке Гваделупе. Эббот заявил журналистам в воскресенье, что отсутствие сирен вблизи лагерей на берегу реки — это «то, на что будут обращать внимание».
В напряженные заключительные минуты пресс-конференции в воскресенье утром Райс, городской управляющий Кервилла, отказался отвечать на вопрос репортера о том, почему информация об угрозе наводнения не была передана в лагеря, расположенные вдоль реки. «Это отличный вопрос, — сказал он, — но, опять же, мы хотим убедиться, что мы продолжаем концентрироваться, у нас все еще есть 11 пропавших детей, которых мы хотим воссоединить с их семьями».
Конгрессмен-республиканец от штата Техас Чип Рой, в чей округ входит округ Керр, заявил на воскресной пресс-конференции, что действия, предпринятые до и во время наводнения, будут тщательно изучены. «Будет много указаний пальцем, много сомнений», — сказал он. «Многие люди говорят “почему” и “как”, и я это понимаю».
Эббот сказал в субботу вечером, что он посетил лагерь Мистик, популярное летнее христианское убежище для девочек на берегу реки Гваделупа в Ханте. Лагерь, в котором на момент наводнения находилось более 750 девочек, был затоплен потоком воды, унесшим 27 человек, которые изначально считались пропавшими без вести. По словам официальных лиц, число пропавших без вести к воскресенью сократилось до 12, поскольку число погибших возросло.
Сара Марш, восьмилетняя девочка из Маунтин-Брука, штат Алабама, которая находилась в лагере, была найдена мертвой в субботу, как и Дик Истленд, давний директор лагеря, которого, как сообщается, нашли вместе с тремя девочками, которых он пытался спасти. Сын Истленда рассказал The Washington Post, что его отец пытался спасти девочек в домике Bubble Inn, расположенном примерно в 150 ярдах от берега реки.
Лагерь, долгое время служивший домом для дочерей политической элиты Техаса, ввел запрет на использование мобильных телефонов и социальных сетей для отдыхающих, лишив их возможности отвлекаться, а также двух способов получения экстренных предупреждений.
Бывший президент Джордж Буш и его жена Лора заявили, что они «убиты горем из-за гибели людей и страданий, которые испытывают многие». Лора Буш когда-то работала вожатой в лагере во время учебы в колледже.
Также было подтверждено, что погибла Джейн Рэгсдейл, директор расположенного неподалеку лагеря «Сердце холмов», которую друзья называли «столпом общества».
Ним Кидд, глава Техасского управления по чрезвычайным ситуациям, заявил в пятницу, что ранние прогнозы NWS «не предсказывали того количества осадков, которое мы видели». Его комментарии побудили частную метеорологическую службу AccuWeather выступить в защиту воскресной службы, в заявлении которой говорится, что предрассветные предупреждения, сделанные в пятницу, «должны были предоставить чиновникам достаточно времени для эвакуации лагерей, таких как Кэмп Мистик, и обеспечения безопасности людей».
Между тем, Том Фэйхи, директор по законодательным вопросам организации сотрудников NWS, сказал CNN, что, по его мнению, в офисах службы в Техасе «достаточно персонала и ресурсов». Однако он сказал, что в офисе в Остине-Сан-Антонио не хватает метеоролога-координатора по предупреждению, важного связующего звена между NWS и менеджерами по чрезвычайным ситуациям.
Представитель Noaa сообщил телеканалу, что эта вакансия, наряду с несколькими другими ключевыми должностями, стала результатом того, что Белый дом предложил льготы по досрочному выходу на пенсию после того, как в январе началось второе президентство Трампа.
В воскресенье стали известны личности еще большего числа погибших, поскольку выжившие поделились необычными историями о том, как им удалось спастись. Двое детей из Далласа, 13-летняя Блэр Харбер и ее 11-летняя сестра Брук, были среди погибших, о чем сообщили представители католической средней школы, в которой они учились. Они жили в домике на берегу реки со своими бабушкой и дедушкой, которые числятся пропавшими без вести. Их отец, Арджи Харбер, который жил со своей женой в соседнем домике, рассказал CNN, что Блэр «была одаренной ученицей и обладала щедрым добрым сердцем» и что Брук «была как свет в любой комнате, люди тянулись к ней, и она заставляла их смеяться и наслаждаться моментом».