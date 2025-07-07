Пропавших девочек не нашли: число жертв катастрофического наводнения превысило 80 человек

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм находилась в Техасе, когда Дональд Трамп объявил в социальных сетях, что он подписал федеральную декларацию о чрезвычайном положении, которая высвободит дополнительные ресурсы для поддержки местных усилий. Трамп также опубликовал письмо, в котором говорилось, что федеральные усилия будут координироваться Бенджамином Эбботом из Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (Fema). В мае исполняющий обязанности администратора этого агентства был уволен после того, как он заявил Конгрессу, что не верит в то, что ликвидация Fema, о которой заявили Трамп и Ноэм, «отвечает наилучшим интересам американского народа».