В Минске будут судить мужчину, уснувшего в городском автобусе во время поездки

Выяснилось, что минчанин уснул в автобусе во время поездки. Водитель на конечной остановке не смог его разбудить и вызвал милицию. Правоохранители по его расширенным зрачкам и неадекватной реакции пассажира посчитали, что он находится в состоянии наркотического опьянения и доставили в отделение. При обыске в рюкзаке мужчины нашли и изъяли подозрительный сверток с порошком и шприц.