В Минске будут судить мужчину, уснувшего в городском автобусе во время поездки

В Минске будут судить мужчину, который уснул в городском автобусе во время поездки, пишет агентство «Минск-Новости».
Так, под суд пойдет 29-летний ранее неоднократно судимый житель Минска.
Выяснилось, что минчанин уснул в автобусе во время поездки. Водитель на конечной остановке не смог его разбудить и вызвал милицию. Правоохранители по его расширенным зрачкам и неадекватной реакции пассажира посчитали, что он находится в состоянии наркотического опьянения и доставили в отделение. При обыске в рюкзаке мужчины нашли и изъяли подозрительный сверток с порошком и шприц.
Фигурант признался, что купил наркотик в наркошопе для личного употребления.
В прокуратуре сообщили, что ранее мужчина уже был восемь раз судим в том числе и за совершение аналогичного преступления. У него есть не снятая и не погашенная судимость.