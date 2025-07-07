В Индонезии проснулся вулкан Левотоби, объявлена наивысшая угроза. Видео

«Около 12:10 (по японскому времени) на вулкане Левотоби произошло крупномасштабное извержение», — говорится в сообщении. По данным японской метеослужбы, сейчас эксперты изучают вероятность возникновения цунами, которое может быть спровоцировано извержением. Жителям и туристам запрещено приближаться к кратеру ближе чем на шесть километров. По данным синоптиков, в случае образования волны, она способна достичь побережья Японии примерно к 15:30 по местному времени (09:30 мск).