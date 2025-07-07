На Камчатке ищут трех туристов на катамаране, пропавших три дня назад

«Последний раз их видели в пятницу в 09:00 в поселке Усть-Камчатск, остров Собачий, и в то же утро — в районе разрушенных гаражей в микрорайоне “Варгановка”. Дальнейшее их местоположение неизвестно. Пограничное управление ФСБ РФ по Восточному арктическому району просит граждан, владеющих какой-либо информацией о попавших людях, обращаться по телефонам: +79772594732 или +79141608403», — говорится в сообщении чиновников.