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На Камчатке ищут трех туристов на катамаране, пропавших три дня назад

Последний раз людей видели в поселке Усть-Камчатск.

Источник: Аргументы и факты

В Камчатском крае ищут пропавших на катамаране трех туристов, последний раз их видели три дня назад, 4 июля. Об этом проинформировала администрация Усть-Камчатского округа региона.

«Последний раз их видели в пятницу в 09:00 в поселке Усть-Камчатск, остров Собачий, и в то же утро — в районе разрушенных гаражей в микрорайоне “Варгановка”. Дальнейшее их местоположение неизвестно. Пограничное управление ФСБ РФ по Восточному арктическому району просит граждан, владеющих какой-либо информацией о попавших людях, обращаться по телефонам: +79772594732 или +79141608403», — говорится в сообщении чиновников.

Ранее сообщалось о поисках пятилетнего ребенка на канале имени Москвы в подмосковных Химках, который упал с катера во время прогулки по воде.