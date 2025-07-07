В Чехии туристический автобус опрокинулся на бок, пострадали шесть человек

В Чехии утром 7 июля 2025 года туристический автобус съехал в кювет и перевернулся на трассе Братислава — Прага, вблизи населенного пункта Густопече. Об этом информирует издание iDnes, ссылаясь на представителей скорой помощи Южно-Моравского края.
Согласно предварительной информации, в салоне транспорта находились девятнадцать пассажиров, включая двух водителей. Как предполагается, один из них уснул за рулем во время управления автобусом.
Вследствие происшествия шесть человек получили повреждения различной тяжести. Одну пассажирку с тяжёлыми повреждениями эвакуировали вертолетом в больницу города Брно.
Уточняется, что на месте аварии действуют шесть бригад неотложной помощи, в том числе реанимационный автомобиль. Участок магистрали в направлении Праги временно закрыт, движение организовано по альтернативным путям.
Ожидается, что ограничения на данном участке трассы продлятся как минимум до середины дня.
Читайте также: Автобус смял легковушку на подъезде к Калуге.