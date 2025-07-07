В Новосибирске проведут межевание территории на месте взрыва АЗС

Как сообщает РБК Новосибирск, в соответствии с постановлением мэрии будет подготовлен проект межевания земельного участка в микрорайоне Плющихинский.
Работы по проекту планируется завершить до 1 августа 2025 года. Аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев отмечает, что освободившаяся территория обладает хорошим потенциалом для создания зоны отдыха.
Напомним, что взрыв на АЗС по адресу Гусинобродское шоссе, 60, произошел в июне 2021 года. В результате инцидента пострадали 33 человека. Как заявлял губернатор Новосибирской области Андрей Травников, причиной чрезвычайного происшествия стало нарушение правил техники безопасности.