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В Новосибирске проведут межевание территории на месте взрыва АЗС

Администрация Новосибирска приступила к разработке документов по планировке территории в Октябрьском районе, где в 2021 году произошел взрыв на автозаправочной станции.

Источник: Сиб.фм

Как сообщает РБК Новосибирск, в соответствии с постановлением мэрии будет подготовлен проект межевания земельного участка в микрорайоне Плющихинский.

Работы по проекту планируется завершить до 1 августа 2025 года. Аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев отмечает, что освободившаяся территория обладает хорошим потенциалом для создания зоны отдыха.

Напомним, что взрыв на АЗС по адресу Гусинобродское шоссе, 60, произошел в июне 2021 года. В результате инцидента пострадали 33 человека. Как заявлял губернатор Новосибирской области Андрей Травников, причиной чрезвычайного происшествия стало нарушение правил техники безопасности.