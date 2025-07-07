Сбежавший из дома лев напал нам женщину с маленькими детьми

Сбежавший домашний лев преследовал женщину и двоих детей, напал на бедолаг и ранил во втором по величине городе Пакистана Лахоре, сообщила полиция. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как лев перепрыгивает через стену на улицу и преследует женщину. Владельцы льва были арестованы.
Владельцы домашнего льва, который сбежал с фермы и ранил женщину и двоих ее детей в восточном пакистанском городе Лахор, были арестованы, сообщили власти в воскресенье.
Арест был произведен после того, как появилась впечатляющая видеозапись, на которой лев перепрыгивает через стену и нападает на жертв в жилом районе, пишет The Guardian.
Фейсал Камран, представитель полиции, сообщил, что женщина и ее пяти- и семилетние дети получили травмы лица и рук в среду вечером, когда лев сбежал из клетки.
Согласно полицейскому отчету, отец детей рассказал, что владельцы льва стояли в стороне и наблюдали, как хищное животное терзало его семью, не предпринимая никаких усилий, чтобы сдержать зверя. Позже лев вернулся на ферму владельцев и был переведен в парк дикой природы, сообщили в полиции.
Некоторые богатые пакистанцы считают содержание экзотических животных, таких как львы, символом статуса, несмотря на юридические требования и высокие сборы, связанные с владением ими, отмечает The Guardian.
В Турции лев, сбежавший из тематического парка недалеко от курорта Анталья, был застрелен в воскресенье после нападения на мужчину, сообщили местный губернатор и СМИ.
По словам губернатора, лев по кличке Зевс сбежал из своего вольера в парке аттракционов для животных «Земля львов» в Манавгате, примерно в 65 км к востоку от Анталии, ранним утром.
По данным газеты «Биргюн», лев напал на сельскохозяйственного работника по имени Сулейман Кир, который спал на фисташковом поле со своей женой. Кир подрался со львом, прежде чем тот убежал. Мужчина был ранен, но не сильно, и был доставлен в ближайшую больницу для лечения.
«Мы накрылись одеялами, чтобы защититься от комаров, и когда прозвучал призыв к молитве, я попытался встать, но не смог», — рассказал он газете. «Внезапно я почувствовал, как что-то коснулось моей левой ноги, и когда мне в конце концов удалось встать, я увидел, что это было что-то огромное — я подумал, что это собака».
В видео, размещенном в Интернете, он описал моменты борьбы со львом. «Мы позвали на помощь, но рядом никого не было. Когда лев кусал меня за икру и шею, я схватил его за шею и начал сжимать, и он отступил. В этот момент прибыли силы безопасности, — сказал он. — Если бы я не был таким сильным, меня бы здесь сейчас не было».
Губернатор Антальи сказал, что льва выследили и застрелили. «Поймать сбежавшего льва живым не представлялось возможным, поскольку он представлял опасность для людей и окружающей среды, поэтому его застрелили», — сказал он.
Он сообщил, что по факту инцидента было начато расследование. По данным турецких СМИ, в «Стране львов» обитает около 30 крупных кошек.