Сбежавший из дома лев напал нам женщину с маленькими детьми

В видео, размещенном в Интернете, он описал моменты борьбы со львом. «Мы позвали на помощь, но рядом никого не было. Когда лев кусал меня за икру и шею, я схватил его за шею и начал сжимать, и он отступил. В этот момент прибыли силы безопасности, — сказал он. — Если бы я не был таким сильным, меня бы здесь сейчас не было».