В Андижане уже почти месяц не могут найти 16-летнюю пропавшую девушку

Vaib.uz (Узбекистан. 7 июля). В Андижанской области продолжаются поиски 16-летней Кумринисо Гафуровой, которая пропала без вести почти месяц назад. По данным УВД региона, жительница махалли Тулкиобод Балыкчинского района 13 июня около 16:00 вышла из дома и до настоящего времени не вернулась.