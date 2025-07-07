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В Андижане уже почти месяц не могут найти 16-летнюю пропавшую девушку

Vaib.uz (Узбекистан. 7 июля). В Андижанской области продолжаются поиски 16-летней Кумринисо Гафуровой, которая пропала без вести почти месяц назад. По данным УВД региона, жительница махалли Тулкиобод Балыкчинского района 13 июня около 16:00 вышла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Источник: Vaib.Uz

С момента исчезновения девушки правоохранительные органы ведут активные поисковые мероприятия. Однако результатов пока нет. Родные и близкие девушки надеются на помощь неравнодушных граждан.

Если вам что-либо известно о местонахождении Кумринисо, вы можете сообщить об этом по короткому номеру 102 или связаться с отделом внутренних дел Балыкчинского района по телефонам: 74−323−22−20, 95−336−02−02, 99−325−82−82.

Любая информация может оказаться решающей в поисках пропавшей. Не оставайтесь равнодушными.