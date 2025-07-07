Фура чуть не раздавила голову рабочему склада в российском городе

В Красноярске сотрудник склада на улице Борисевича получил травму и сломанное ухо после наезда грузового автомобиля. Об этом инциденте пострадавший сообщил корреспонденту «7 канала Красноярск».
По его словам, он выглянул из бокса и попросил водителя фуры приблизиться к месту разгрузки. Тот по команде начал сдавать назад, однако рабочий не успел отойти в сторону, в результате чего грузовой автомобиль прижал его голову к стене.
Прибывшие медики диагностировали сотрясение мозга и перелом уха. Мужчина утверждает, что руководство потребовало скрыть реальную причину травмы во избежание штрафных санкций для предприятия.
Он согласился, но впоследствии обнаружил, что его внесли в некий черный список, фактически уволив. Вместо положенного выходного пособия он получил лишь 6 тысяч рублей в качестве компенсации.
Читайте также: В Чехии туристический автобус опрокинулся на бок, пострадали шесть человек.