В Волгограде врачи спасают 3-летнюю девочку после падения из окна

В Волгограде трагедия произошла в воскресенье, 6 июля в Краснооктябрьском районе. Под окнами многоэтажки на улице Таращанцев нашли раненую трехлетнюю девочку. Выяснилось, что ребенок живет на втором этаже дома, она выпала из окна вместе с москитной сеткой. Где в этот момент были взрослые и почему не досмотрели за малышом, выясняют сотрудники ПДН.