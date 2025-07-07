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В Волгограде врачи спасают 3-летнюю девочку после падения из окна

Ребенок попал в больницу.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде трагедия произошла в воскресенье, 6 июля в Краснооктябрьском районе. Под окнами многоэтажки на улице Таращанцев нашли раненую трехлетнюю девочку. Выяснилось, что ребенок живет на втором этаже дома, она выпала из окна вместе с москитной сеткой. Где в этот момент были взрослые и почему не досмотрели за малышом, выясняют сотрудники ПДН.

Девочку увезли в 7-ю больницу, сейчас она находится в травматологическом отделении, ее состояние стабильное, рассказали в облздраве.

Полицейские еще раз напоминают всем родителям об опасности открытых окном и ответственности за жизнь детей перед законом.