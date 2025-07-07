Подросток погиб в ночном столкновении мотоцикла с лошадью под Братском

Ночью 7 июля в населенном пункте Куватка Братского района 16-летний подросток на мотоцикле наехал на лошадь, после чего его двухколесная техника опрокинулась.
Водитель получил тяжелые травмы. «Он скончался в машине скорой помощи», — сообщили в областном управлении Госавтоинспекции. Дорожные полицейские проводят проверку.
По информации ведомства, мотоцикл несколько лет назад подарила юному жителю Приангарья мама. Водительских прав у студента профучилища не было. В ночную поездку он отправился без шлема и прочей защитной экипировки.