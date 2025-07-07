В Уфе массово задерживают авиарейсы

В Уфе наблюдаются перебои с авиасообщением. На 7 июля к 10:40 по местному времени в аэропорту столицы Башкирии зарегистрированы задержки по нескольким направлениям. Согласно данным электронного табло, проблемы коснулись рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Новый Уренгой, Новосибирск, Сургут, Нижний Новгород и Анталью. Два авиарейса, из северной столицы и Москвы, и вовсе отменили.