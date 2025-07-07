Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе массово задерживают авиарейсы

В уфимском аэропорту массово задерживаются рейсы.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе наблюдаются перебои с авиасообщением. На 7 июля к 10:40 по местному времени в аэропорту столицы Башкирии зарегистрированы задержки по нескольким направлениям. Согласно данным электронного табло, проблемы коснулись рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Новый Уренгой, Новосибирск, Сургут, Нижний Новгород и Анталью. Два авиарейса, из северной столицы и Москвы, и вовсе отменили.

Как пояснили представители аэропорта, сбои в расписании некоторых авиакомпаний привели к задержкам преимущественно по столичным направлениям. Актуальную информацию о статусе рейсов пассажирам рекомендуют уточнять на электронных табло в терминалах.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.