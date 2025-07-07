В «Храброво» задерживается 30 рейсов, шесть отменены

В аэропорту «Храброво» предупреждают пассажиров о задержке 30 и отмене шести рейсов. На текущий момент, судя по онлайн-табло, отменены по два вылета и прилёта в Москву и по одному в Санкт-Петербург.
Большая часть вылетов и прилётов задерживаются также на петербургском и московском направлениях. Кроме того, ожидают дольше обычного пассажиры из Екатеринбурга, Иваново, Нижнего Новгорода и Казани.
Утром 7 июля телеграм-канал ФК «Балтика» сообщил, что был сдвинут и послематчевый вылет калининградских футболистов в Сочи.
«Изначально вылет из Санкт-Петербурга планировался в районе полуночи, сразу после матча. Но из-за коллапса в Пулково нам пришлось задержаться в Северной столице до утра», — отметили в пресс-службе клуба.
Отметим, что в субботу и воскресенье было задержано множество рейсов на московском и петербургском направлениях. Впрочем, позднее в Росавиации назвали ситуацию управляемой. «Авиатранспортная система России справляется с периодическим вмешательством в ее работу извне», — подчеркнули в ведомстве 6 июля.