Спасатели предотвратили взрыв газа в частном доме в Воронежской области

В Воронежской области спасатели успешно предотвратили взрыв газового баллона в результате пожара, произошедшего в частном доме в селе Верхняя Байгора в понедельник, 7 июля. Сообщение о возгорании по улице Советской поступило в МЧС в 1:04.
В ходе инцидента обрушилась крыша здания, пострадали также гараж и административное помещение. Специалисты службы спасения извлекли из горящего дома 50-литровый баллон с газом, что позволило избежать потенциального взрыва. К счастью, никто не пострадал.
Огнеборцы в составе 10 человек с использованием трех единиц техники смогли ликвидировать пожар к 1:50. В настоящее время устанавливаются причины происшествия.