Рыбак запутался в сетях и утонул в Нижегородской области

В Дальнеконстантиновском округе местные жители извлекли из пруда тело 59-летнего мужчины. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Прибывшие на место спасатели установили, что погибший был рыбаком. Он расставлял рыболовные сети в лодке. В определенный момент мужчина запутался в них и упал в воду. Рыбак так и не смог освободиться от сетей, что привело к его гибели.
Правоохранительным органам предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.
Это не первый случай гибели рыбаков на нижегородских водоемах. Ранее в регионе произошло сразу две трагедии — погибли два мужчины. Один из них рыбачил в Оке около поселка Мостотряд, другого нашли в реке Валава.