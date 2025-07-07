Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рыбак запутался в сетях и утонул в Нижегородской области

Тело 59-летнего мужчины обнаружили местные жители.

Источник: Комсомольская правда

В Дальнеконстантиновском округе местные жители извлекли из пруда тело 59-летнего мужчины. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Прибывшие на место спасатели установили, что погибший был рыбаком. Он расставлял рыболовные сети в лодке. В определенный момент мужчина запутался в них и упал в воду. Рыбак так и не смог освободиться от сетей, что привело к его гибели.

Правоохранительным органам предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.

Это не первый случай гибели рыбаков на нижегородских водоемах. Ранее в регионе произошло сразу две трагедии — погибли два мужчины. Один из них рыбачил в Оке около поселка Мостотряд, другого нашли в реке Валава.