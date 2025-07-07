Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре из-за ДТП встало движение трамваев на улице Ташкентской

В Самаре произошла авария с участием трамвая № 21.

В Самаре произошла авария с участием трамвая № 21. В связи с этим движение трамваев остановлено.

ДТП произошло на остановке Лесная. Пока неизвестно, когда трамваи снова начнут ходить в штатном режиме.

Об аварии сообщил департамент транспорта Самары.

Ранее мы писали о том, что водитель Geely вылетел с дороги и опрокинулся в Самарской области утром 7 июля.

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.