В Самаре из-за ДТП встало движение трамваев на улице Ташкентской

В Самаре произошла авария с участием трамвая № 21. В связи с этим движение трамваев остановлено.
ДТП произошло на остановке Лесная. Пока неизвестно, когда трамваи снова начнут ходить в штатном режиме.
Об аварии сообщил департамент транспорта Самары.
Ранее мы писали о том, что водитель Geely вылетел с дороги и опрокинулся в Самарской области утром 7 июля.
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