Бастрыкин потребовал отчет об инциденте с падением балкона на женщину в Омске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование случая падения балконной плиты на 64-летнюю жительницу Омска, произошедшего во время урагана 4 июля. Инцидент случился у дома № 232/1 по улице Герцена.
Женщина получила серьезные травмы, включая перелом ключицы, и была госпитализирована. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СК России по Омской области Виталию Батищеву предоставить подробный доклад о ходе и результатах расследования. Исполнение этого поручения находится под контролем центрального аппарата Следкома.
Напомним, что балконная плита с восьмого этажа обрушилась на пенсионерку, стоявшую на крыльце дома. Причины произошедшего выясняются, в том числе проверяется соблюдение норм безопасности при обслуживании здания.
Следственные органы продолжают работу для установления всех обстоятельств трагедии. Результаты проверки будут направлены в центральный аппарат СКР для дальнейшего анализа ситуации.