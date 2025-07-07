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Бастрыкин потребовал отчет об инциденте с падением балкона на женщину в Омске

ЧП произошло 4 июля во время урагана.

Источник: Комсомольская правда

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование случая падения балконной плиты на 64-летнюю жительницу Омска, произошедшего во время урагана 4 июля. Инцидент случился у дома № 232/1 по улице Герцена.

Женщина получила серьезные травмы, включая перелом ключицы, и была госпитализирована. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СК России по Омской области Виталию Батищеву предоставить подробный доклад о ходе и результатах расследования. Исполнение этого поручения находится под контролем центрального аппарата Следкома.

Напомним, что балконная плита с восьмого этажа обрушилась на пенсионерку, стоявшую на крыльце дома. Причины произошедшего выясняются, в том числе проверяется соблюдение норм безопасности при обслуживании здания.

Следственные органы продолжают работу для установления всех обстоятельств трагедии. Результаты проверки будут направлены в центральный аппарат СКР для дальнейшего анализа ситуации.