Украинские беспилотники заметили в Подмосковье: карта атак БПЛА 7 июля

Над Алексеевским муниципальным округом силами ПВО сбито 14 беспилотников ВСУ, сообщил в своем telegram-канале Вячеслав Гладков. В Белгороде уничтожены три дрона, однако их обломки повредили частный дом и четыре автомобиля. В Белгородском районе удары пришлись по нескольким населенным пунктам. Всего было зафиксировано 11 атак, семь дронов сбито. В Черемошном беспилотник атаковал комбайн во время полевых работ, в результате чего получил ранения водитель сельхозтехники.