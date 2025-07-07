Япония изучает риски цунами в связи с извержением вулкана в Индонезии

Извержение, которое началось на вулкане Левотоби на востоке индонезийского острова Флорес, заставило метеослужбу Японии инициировать проверку по поводу угрозы цунами.
Отмечается, что пепел выбросило вверх на высоту примерно 19,5 км. Извержение началось приблизительно в 12:10 по местному времени (06:10 мск).
Центр по наблюдению за вулканической активностью объявил наивысшую степень опасности. Японские синоптики, в свою очередь, предупреждают, что в случае образования морских волн они могут достичь берегов Японии к 15:30 по местному времени (9:30 мск).
Напомним, 17 июня в Сети появились кадры извержения вулкана Левотоби. Также стало известно, что вулканологическое агентство Индонезии запретило населению и туристам находиться в зоне, расположенной ближе 8 км от центра извержения.