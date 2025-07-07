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Обломки БПЛА упали на территории НПЗ на Кубани

Обломки беспилотного летательного аппарата упали на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края в ночь на 7 июля. Как сообщили в региональном оперативном штабе, части дрона обнаружили рядом с одним из цехов, пострадавших нет.

Обломки беспилотного летательного аппарата упали на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края в ночь на 7 июля. Как сообщили в региональном оперативном штабе, части дрона обнаружили рядом с одним из цехов, пострадавших нет.

Согласно информации местных властей, сообщение о падении поступило от диспетчера предприятия. Завод расположен примерно в пятидесяти километрах от Краснодара.

— Пострадавших нет, видимых повреждений объектов НПЗ, а также возгораний, задымления — нет, — уточнили в оперштабе Краснодарского края.

На месте происшествия работают экстренные службы и специалисты, которые занимаются установлением типа БПЛА и организацией вывоза обломков, передает Telegram-канал оперштаба.

За прошедшую ночь российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 91 украинский беспилотник. Атаке подверглись Курская, Белгородская, Липецкая область и другие регионы страны. При этом в прошлую ночь российские средства ПВО перехватили и ликвидировали 120 вражеских беспилотников.

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