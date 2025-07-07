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Мужчина запутался в рыболовных сетях и утонул в российском регионе

В Нижегородской области, в деревне Городищи Дальнеконстантиновского района, произошло трагическое происшествие: 59-летний мужчина погиб в пруду во время рыбалки.

В Нижегородской области, в деревне Городищи Дальнеконстантиновского района, произошло трагическое происшествие: 59-летний мужчина погиб в пруду во время рыбалки.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону. Предположительно, он находился в лодке, занимаясь установкой рыболовных сетей. В какой-то момент, запутавшись в снастях, рыбак оказался в воде и не сумел выплыть.

Отметим, что бездыханное тело было извлечено из водоема силами местных жителей.

Обстоятельства инцидента в настоящее время выясняют компетентные органы.

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