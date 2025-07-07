Мужчина запутался в рыболовных сетях и утонул в российском регионе

Эту информацию подтвердили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону. Предположительно, он находился в лодке, занимаясь установкой рыболовных сетей. В какой-то момент, запутавшись в снастях, рыбак оказался в воде и не сумел выплыть.