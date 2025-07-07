Жителей Приморья предупреждают о новых схемах мошенников

Звонок «из военкомата». МВД РФ сообщило, что мошенники выдают себя за сотрудников военкоматов и выманивают у граждан коды авторизации от портала Госуслуг. Под предлогом оформления приписного свидетельства или уточнения данных злоумышленники вступают в диалог, а затем требуют сообщить им код электронной очереди.