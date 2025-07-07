Жителей Приморья предупреждают о новых схемах мошенников

Звонок «из военкомата». МВД РФ сообщило, что мошенники выдают себя за сотрудников военкоматов и выманивают у граждан коды авторизации от портала Госуслуг. Под предлогом оформления приписного свидетельства или уточнения данных злоумышленники вступают в диалог, а затем требуют сообщить им код электронной очереди.
В МВД подчеркнули, что органы государственной власти, включая военкоматы, не звонят в мессенджерах.
Схема «Криптотрейдинг». Также МВД России предупредило о новой схеме мошенников, которую используют иностранные кол-центры. Злоумышленники представляются экспертами, которые обучают торговле криптовалютами.
Мошенники начинают общение с потенциальной жертвой с оценки уровня финансовой грамотности и установления отношений доверия. Они конструируют образ эксперта с поддельной биографией, чтобы завоевать доверие.
Жертву принуждают к регистрации и верификации на конкретных криптобиржах под предлогом необходимого «обучения». Затем следует требование внести стартовый капитал, сопровождаемое ложными обещаниями мгновенной и гарантированной прибыли.
Специалисты призывают быть бдительными и прерывать подобные схемы в самом начале разговора.