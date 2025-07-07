Самарские приставы проконтролировали установку счетчиков в многоквартирном доме

Госжилинспекция потребовала от управляющей компании разместить приборы учета тепла и холодной воды. Однако организация не спешила с обустройством. К решению проблемы подключили правоохранителей.
Поставить счетчики обязал суд. Позже материалы передали приставам Ленинского района города. С руководства УК взыскали исполнительский сбор в 50 тыс. рублей. Также предупредили об административной ответственности.
После управляющая компания разместила приборы учета и запустила их, рассказали в региональном ГУ ФССП.
До этого в Комсомольском районе Тольятти после вмешательства приставов демонтировали незаконную пристройку к гаражу.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.