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Самарские приставы проконтролировали установку счетчиков в многоквартирном доме

Госжилинспекция потребовала от управляющей компании разместить приборы учета тепла и холодной воды. Однако организация не спешила с обустройством.

Госжилинспекция потребовала от управляющей компании разместить приборы учета тепла и холодной воды. Однако организация не спешила с обустройством. К решению проблемы подключили правоохранителей.

Поставить счетчики обязал суд. Позже материалы передали приставам Ленинского района города. С руководства УК взыскали исполнительский сбор в 50 тыс. рублей. Также предупредили об административной ответственности.

После управляющая компания разместила приборы учета и запустила их, рассказали в региональном ГУ ФССП.

До этого в Комсомольском районе Тольятти после вмешательства приставов демонтировали незаконную пристройку к гаражу.

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