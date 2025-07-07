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Стало известно о самочувствии пострадавших в жутком ДТП в Башкирии

В аварии погибли три человека, двое госпитализированы.

Источник: МЧС по РБ

В автоаварии, которая произошла в деревне Ашкадар Стерлитамакского района, погибло три человека. Как сообщил в своих соцсетях министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, еще двое были доставлены городскую больницу № 1 Стерлитамака: 21-летняя девушка находится в тяжелом состоянии в реанимации, 44-летний мужчина в отделении травматологии.

Как информировал «Башинформ», на 135 километре на регулируемом перекрестке трассы Уфа — Оренбург в Стерлитамакском районе столкнулись две легковушки. На место ДТП выезжали сотрудники МЧС России. В результате аварии погибли три человека: 22-летний водитель Kia Optima, 40-летняя и 51-летняя пассажирки «Лады Ларгус». Еще двое получили сильные травмы.