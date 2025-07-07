Стало известно о самочувствии пострадавших в жутком ДТП в Башкирии

В автоаварии, которая произошла в деревне Ашкадар Стерлитамакского района, погибло три человека. Как сообщил в своих соцсетях министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, еще двое были доставлены городскую больницу № 1 Стерлитамака: 21-летняя девушка находится в тяжелом состоянии в реанимации, 44-летний мужчина в отделении травматологии.