16-летний байкер разбился насмерть в Ленобласти

Накануне, 6 июля, на 29-м километре трассы Санкт-Петербургское южное кольцо в Ломоносовском районе 16-летний подросток на мопеде, совершая поворот налево на регулируемом перекрестке, влетел в автомобиль UMC с полуприцепом. По предварительной информации, юный байкер не предоставил преимущества в движении грузовику под управлением 40-летнего мужчины, который ехал во встречном направлении по своей полосе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
— В результате ДТП водитель мопеда погиб на месте, а иномарка наехала на металлическое ограждение и слетела в кювет, — рассказали в ведомстве.
Полиция начала проверку.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что утром 7 июля в Пулково задержали 104 рейса. До конца дня аэропорт планирует стабилизировать расписание. Не исключено, что некоторые самолеты смогут вылететь в пункт назначения только завтра. Всего в ближайшие несколько часов там намерены обслужить почти 700 рейсов.