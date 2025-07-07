16-летний байкер разбился насмерть в Ленобласти

Накануне, 6 июля, на 29-м километре трассы Санкт-Петербургское южное кольцо в Ломоносовском районе 16-летний подросток на мопеде, совершая поворот налево на регулируемом перекрестке, влетел в автомобиль UMC с полуприцепом. По предварительной информации, юный байкер не предоставил преимущества в движении грузовику под управлением 40-летнего мужчины, который ехал во встречном направлении по своей полосе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.